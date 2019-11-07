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Укрзализныця "избавилась" от герба СССР на щите Родины-Матери

Комментариев: 24
Не имея возможности снять герб со статуи физически, железнодорожники удалили его в своем промо-ролике.
Декоммунизированная Родина-Мать
Декоммунизированная Родина-Мать
кадр из видео

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Со знаменитого монумента Родина-Мать в Киеве убрали герб СССР. Правда, исчезли советские символы не с самой статуи, а с ее изображения в промо-ролике “Укрзализныци“, подготовленного для выставки “Ukraine wow“, запланированной к открытию на киевском центральном вокзале 14 ноября.

Следует отметить, что герб СССР на щите Родины-Матери, которую видно с доброй половины территории Киева, в свое время предлагал убрать бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Что касается “Родины-Матери“, очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства или срезанием, или наложением, - заявлял он.

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Тем не менее, статуя Родины-Матери до сих пор не декоммунизирована. Причиной тому технические и юридические сложности. Во-первых, шестиметровый советский герб весит около двух тонн и его довольно трудно аккуратно спустить вниз. К тому же просто удаление герба образует дыру в щите статуи, которую придется закрыть таким куском металла.

Во-вторых, с юридической точки зрения не решен вопрос авторского права. Родственники скульптора, создавшего монумент, не соглашаются менять произведение. Кроме того, “Родина-Мать“ как культурный памятник охраняется государством.

Напомним, в центре Луцка украли скульптуру Кликуна – символа города. Скульптура простояла всего неделю.

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Теги: Укрзализниця, Родина-Мать, герб, СССР, декоммунизация
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Комментариев (24)
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П    07.11.2019, 17:29
Оценка:  0
П
На большее не способны, к сожалению.
VSHIVANKA    07.11.2019, 17:21
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПОЖАЛУЙ И ВСЁ ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ У КРАЯ ИЛИ НА ОКРАИНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. , КОТОРОЕ СОЗДАЛИ КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ С ЛЕНИНЫМ НУЖНО ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ ....
WTF2wtf    07.11.2019, 17:24
Оценка:  -1
WTF2wtf
FPN-Всем_пока-VSHIVANKA ... быдлобот ольгинский все скачет и гадит,
даже пол меняет по ходу своих скачек постоянных.
Упоротая шавка оккупантов на бюджете ...
П    07.11.2019, 17:30
Оценка:  +2
П
Ни чего личного, только бизнес.)))))))
WTF2wtf    07.11.2019, 17:33
Оценка:  +1
WTF2wtf
Угу ... а кто-то "карьеру" делал в аппарате дохтора Геббельса, теперь путинские ублюдки так же отрабатывают, пытаясь опрадывать эту путинскую войну и оккупацию.
Донбасс в крови и в нищете просто по единоличной хотелке президента россии, а у них "бизнес"
WTF2wtf    07.11.2019, 17:35
Оценка:  0
WTF2wtf
Российский президент сделал "бизнесом" войну против Украины и разграбление захваченного им Донбасса ... и все это "оправдывают" тупым нацистским срачем российских ботов
WTF2_eбy_в_рот    07.11.2019, 17:47
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
быдлосрагуль папский дырявый, галицайское чмо католиканское eбло раззявило, "настоящий украинец" eбaный
CCCP2015    07.11.2019, 17:09
Оценка:  0
CCCP2015
А железнодорожные пути и поезда коммунистические разобрали ? )))
WTF2wtf    07.11.2019, 17:19
Оценка:  0
WTF2wtf
Бот путинский снова о печальных реалиях оккупированного и опущенного россией промышленного Донбасса ...
VSHIVANKA    07.11.2019, 17:23
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧМОШНИК , ЧЁ ТЫ СКУЛИШЬ ТУТ С УТРА ДО ВЕЧЕРА ?
ПИЗДУЙ В ОКОПЫ КОЗЕЛ УКРОПНЫЙ !
CCCP2015    07.11.2019, 17:23
Оценка:  -3
CCCP2015
ты давай расскажи, как оно ездить на коммунистических поездах и железнодорожных путях ? А за Донбасс не волнуйся сейчас войска разведут, выборы проведут и все там будет ок "
WTF2wtf    07.11.2019, 17:25
Оценка:  -1
WTF2wtf
Донбасс и сейчас жил бы без проблем, без этого путинского боевого говна ... но тупым шавкам оккупантов насрать на реальность и миллионы местных, которых глава россии принес в жертву ради захваченного им КрымаЕгоИгрушки
WTF2wtf    07.11.2019, 17:27
Оценка:  -1
WTF2wtf
... на оккупированном россией Донбассе уже давно нет пассажирской железной дороги, россия освободила от этого местных, как и от много другого.
Оккупанты ...
CCCP2015    07.11.2019, 17:28
Оценка:  0
CCCP2015
WTF2wtf, после того как оттуда свалят украинские каратели ты посмотришь как "плохо" ему будет жить при России. Потерпи еще немного и увидишь кто опускал Донбасс
WTF2wtf    07.11.2019, 17:30
Оценка:  0
WTF2wtf
ЖД-вокзалы заброшены, аэропорты уничтожены, как и многие предприятия ... ублюдочные оккупанты путинские (((
VSHIVANKA    07.11.2019, 17:32
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НЕ СКУЛИ ПЫДОР ....)))
WTF2wtf    07.11.2019, 17:34
Оценка:  0
WTF2wtf
Юбку снимешь и будешь гадить с "мужских" аккаунтов своих,
тупой быдлобот ольгинский?
Конченое наци на бюджете ...
CCCP2015    07.11.2019, 17:36
Оценка:  -1
CCCP2015
WTF2wtf, смотри что бы не оказалось что ублюдками были совсем не "оккупанты" а другая сторона (все мы помним как право-радикалы погнали свои карательные батальоны на Донбасс после майдана). Ведь если после того как украинская сторона свалит оттуда и все наладиться значить...
WTF2wtf    07.11.2019, 17:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Тупой пожиратель инфоговна оккупантов ...
Тебя точно покарали и украинским танком перехали где-то в Астрахани...
Оккупанты из россии только ВОЙНУ принесли ... с нищетой, разрухой и бесправием. Потому и бежала куча местных из этого путиснкого гетто (и больше всего в другие регионы Украины)
WTF2wtf    07.11.2019, 17:45
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну а как российские "туристы" резали и пытали местных просто за украинский флаг для россиян вообще запрещенная тема, как грабили и выбрасывали местных из машин (и хорошо если просто выбрасывали, что было не всегда) ... ((((
WTF2wtf    07.11.2019, 17:46
Оценка:  0
WTF2wtf
Оккупанты ... хуле еще от этих путинских ублюдков ждать.
T-REX2    07.11.2019, 17:01
Оценка:  -4
T-REX2
Половина тепловозов с советскими гербами ,некотрые перекрашены в жовто-синий.СМЕШНО!!!
asfd0    07.11.2019, 16:56
Оценка:  -4
asfd0
"очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет" - да ладно, а ну ка активисты активизируйтесь и докажите обратное, есть шанс попасть в книгу рекордов и прославить нэньку )))))))
asfd0    07.11.2019, 17:01
Оценка:  -3
asfd0
избавилась лучше от Укрзализныци, как вы можете пользоваться наследием коммунистического прошлого лицемеры хреновы.
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