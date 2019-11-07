Укрзализныця "избавилась" от герба СССР на щите Родины-Матери
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Со знаменитого монумента Родина-Мать в Киеве убрали герб СССР. Правда, исчезли советские символы не с самой статуи, а с ее изображения в промо-ролике “Укрзализныци“, подготовленного для выставки “Ukraine wow“, запланированной к открытию на киевском центральном вокзале 14 ноября.
Следует отметить, что герб СССР на щите Родины-Матери, которую видно с доброй половины территории Киева, в свое время предлагал убрать бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Что касается “Родины-Матери“, очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства или срезанием, или наложением, - заявлял он.
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Тем не менее, статуя Родины-Матери до сих пор не декоммунизирована. Причиной тому технические и юридические сложности. Во-первых, шестиметровый советский герб весит около двух тонн и его довольно трудно аккуратно спустить вниз. К тому же просто удаление герба образует дыру в щите статуи, которую придется закрыть таким куском металла.
Во-вторых, с юридической точки зрения не решен вопрос авторского права. Родственники скульптора, создавшего монумент, не соглашаются менять произведение. Кроме того, “Родина-Мать“ как культурный памятник охраняется государством.
Напомним, в центре Луцка украли скульптуру Кликуна – символа города. Скульптура простояла всего неделю.
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даже пол меняет по ходу своих скачек постоянных.
Упоротая шавка оккупантов на бюджете ...
Донбасс в крови и в нищете просто по единоличной хотелке президента россии, а у них "бизнес"
ПИЗДУЙ В ОКОПЫ КОЗЕЛ УКРОПНЫЙ !
Оккупанты ...
тупой быдлобот ольгинский?
Конченое наци на бюджете ...
Тебя точно покарали и украинским танком перехали где-то в Астрахани...
Оккупанты из россии только ВОЙНУ принесли ... с нищетой, разрухой и бесправием. Потому и бежала куча местных из этого путиснкого гетто (и больше всего в другие регионы Украины)