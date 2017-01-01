Зеленский ветировал закон о проверках получателей субсидий

Законопроект направлен обратно в Верховную Раду на доработку.

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Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и направил обратно в Верховную Раду законопроект, которым вводится система проверок для получателей субсидий и других социальных выплат. Об этом говорится в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады.

Ключевым положением законопроекта являлось наделение государственных органов правом проведения проверок реального материального положения получателей субсидий и других вспомогательных выплат от государства. Таким способом авторы документа надеялись повысить адресность социальных выплат и уменьшить расходы государства на эти цели.

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В частности предполагалось, что такую ​​проверку могли осуществлять как при подаче документов на получение социальной выплаты, так и при непосредственно при их получении и даже спустя некоторое время после получения таких выплат.

На момент публикации этой новости текст предложений президента по данному законопроекту на сайте Верховной Рады отсутствовал.

Законопроект о проверках получателей субсидий депутаты приняли 17 октября.

Напомним, в ноябре украинцы получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий. Такое нововведение будет связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

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