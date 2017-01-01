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"Не смешивайте пиво и водку": Садовый обратился к футбольным фанам

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Мэр Львова прокомментировал вчерашнюю массовую драку футбольных болельщиков в центре города.
Мэр Львова Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый
Фейсбук Андрея Садового

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Мэр Львова Андрей Садовый осудил драку футбольных ультрас в центре города, случившуюся накануне, и посоветовал футбольным фанатам не смешивать пиво и водку. Свое обращения львовский градоначальник разместил на странице в Фейсбук.

Садовый отметил, что футбол – это повод для радости, а не агрессии.

Львов осуждает любое хулиганство. Футбол - это эмоции, радость и здоровое соперничество.

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При этом мэр указал на то, что во время вчерашней массовой потасовки футбольных фанатов во Львове никто из болельщиков серьезно не пострадал, зато к медикам обратились двое работников полиции.

Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку, - резюмировал свой пост Садовый.

Напомним, вчера вечером во Львове подралась сотня футбольных фанатов. Среди участников массовой драки были представители Украины, Франции и Германии.

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Теги: Львов, футбольные фанаты, драка, Садовый, мэр, пиво, водка
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