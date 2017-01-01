Хомчак назвал точное время разведения сил на Донбассе

Разведение стартует завтра.

Разведение сил в Петровском запланировано на завтра, 8 ноября. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время поездки представителей украинского правительства и послов иностранных государств на линию разграничения в районе ООС, передает Укринформ.

По его словам, украинская сторона дождалась семидневного режима прекращения огня на этом участке. Разведение сил в Петровском начнется завтра, 8 ноября, в 12:00.

Все могли убедиться, и в том числе послы, там, где отвели на сегодня, обстрелов не существует, что войска, отошедшие на определенное расстояние, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были и в районе Петровского и также видели, что 7 дней "тишины" вчера как раз прошло, сегодня сделаны заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять те требования, которые существуют по разведению. Соответственно, это все будет зеркально. В 12 часов завтра будет заявление от руководителей, которые за это отвечают, о начале тех мероприятий, - сказал Хомчак.

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Он также ответил на вопрос касательно того, кто контролирует участки, где разведены силы. По словам Хомчака, это делает ОБСЕ с помощью камер и летательных аппаратов на протяжении 24 часов в сутки. Так в местности работает Нацполиция, которая отвечает за безопасности и общественный порядок.

В то же время, Хомчак не ответил на вопрос, кто со стороны боевиков контролирует участки отведения.

Я не отвечаю за другую сторону, - сказал он.

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По словам Хомчака, местные просят мира и разведения сил.

Между тем, во время брифинга в зоне ООС было слышно звуки обстрелов. Местные жители рассказали, что боевики обстреливали Новолуганское по направлению Горловки. Отвечая на вопрос журналистов, как возможна такая ситуация, когда на фоне разведения войск все слышат обстрелы, руководитель Генштаба ВСУ заявил:

Мы о чем сейчас с вами говорим - об участке разведения или о Новолуганском? Нет, мы о ситуации не говорим, мы говорим об участке разведения, где мы находимся с вами, - сказал он.

Напомним, ранее Штаб ООС анонсировал разведение в Петровском. Разведение войск на участке в Донецкой области начнется завтра, если не будут зафиксированы обстрелы.

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