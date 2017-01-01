В Харькове подросток открыл стрельбу в супермаркете: Двое раненых

По предварительной информации стрельба велась из пневматического пистолета.

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В Основянском районе Харькова во время ссоры в супермаркете 14-летний подросток открыл стрельбу по посетителям из оружия, которое внешне похоже на пневматический пистолет. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел в среду, 6 ноября, в половине седьмого вечера. В результате стрельбы пострадали 39-летняя женщина и ее 19-летний сын, которых доставили в больницу.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Открыто производство по ч. 4 ст. 269 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киевлянин задолжал за коммуналку 1 млн грн и расстрелял соседей. Причина конфликта – попытка подключиться к внутридомовым коммуникациям и пользоваться коммунальными услугами за счет соседей.

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