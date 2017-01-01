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В Одессе загорелся элитный отель на берегу моря

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Огонь охватил 80 "квадратов" площади гостиницы, расположенной на Ланжероне. Пламя тушили десятки спасателей.
Горело здание гостиницы, расположенной на Ланжероне
Горело здание гостиницы, расположенной на Ланжероне
ГСЧС

В Одессе произошел пожар в элитном отеле M1 Club Hotel на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

О пожаре спасателям сообщили сегодня, 7 ноября, в 13:16. Как выяснилось, в отеле вспыхнула наружная обшивка со второго по шестой этажи и крыша. Всего пламя охватило около 80 "квадратов". Огонь спасателям удалось локализовать в 13:45, а в 13:51 его ликвидировали.

Персонал и посетителей отеля быстро эвакуировали еще до того, как приехали спасатели.

"К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате которого погибли девять человек и десять пострадали. Всего в отеле находились 200 человек, среди которых 30 иностранцев. 

Ранее подозрение было объявлено ряду лиц, в частности - владельцу, совладельцу, старшему администратору и главному инжинеру гостиницы.

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Теги: Одесса, фото, гостиница, пожар, отель, ГосЧС, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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