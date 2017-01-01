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Аваков назвал время разведения сил в Петровском

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Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 8 ноября в 12:00, сообщил глава МВД.
Аваков на Донбассе
Аваков на Донбассе
пресс-служба МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское Волновахского района Донецкой области начнется 8 ноября в 12:00. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Время начала разведения чиновник озвучил во время поездки правительственной делегации и иностранных дипломатов на участок разведения войск в зоне ООС. Аваков уточнил, что мероприятия начнутся при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций.

Свои слова он продублировал в Twitter.

"Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения!" - написал Аваков.

 
Ранее в штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил и средств в Петровском Донецкой области 8 ноября

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Теги: Аваков, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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