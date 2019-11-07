"Это какой-то трэш!": Гончарук посетил мост-долгострой в Запорожье

Премьер пообещал за 3 года закончить мост через Днепр, который начали строить в 2004 году.

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В четверг, 7 ноября, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на заброшенном строительстве моста через Днепр в Запорожье и пообещал достроить объект за три года. Об этом премьер рассказал на своей странице в Фейсбук.

Сегодня я был на Запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! 15 лет! И не построили. За это время в Украине сменилось 5 президентов, состоялось 2 революции. Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн, - написал Гончарук.

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Глава украинского правительства также отметил, что мост будет оперативно и качественно достроен по примеру трассы Запорожье-Мариуполь.

С этим мостом будет так же. Летом здесь уже был Президент Владимир Зеленский. После этой поездки мы нашли 30 млн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию. Все говорят, что одну сторону делать 2-3 года. Мы уверены - сделаем за 1-1,5 года. А весь мост построим за 2-3 года, - сообщил премьер.

Напомним, специалисты заявили о критическом состоянии моста Патона. Обследование выявило серьезную коррозию металла, мост нужно в срочном порядке закрыть на ремонт.

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