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В Харькове демонтировали памятную доску генералу КГБ

Комментариев: 11
Недавно установленную доску, нарушающую закон, аккуратно сняли и отнесли в мэрию.
В Харькове демонтировали памятную доску генералу КГБ
© Национальный корпус - Харьков
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В Харькове демонтировали памятную доску генералу КГБ
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Представители общественной организации “Национальные дружины“ демонтировали мемориальную доску генерал-майору КГБ Юрию Шрамко, которую повесили 4 ноября на одном из жилых домов в центре Харькова. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на председателя областной организации политической партии “Национальный корпус“ Константина Немичева.

Табличку демонтировали представители общественной организации “Национальные дружины“ и вернули людям, ответственным за ее появление, – отнесли в городской совет Харькова. По нашему мнению, это преступление. Несмотря на закон о декоммунизации, они установили доску в память об откровенном преступнике. Мы ее вернули. Если доску снова установят, будем действовать другими методами – во второй раз относить в горсовет не будем, - заявил Немичев.

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В пресс-службе мэрии отказались комментировать инцидент, ссылаясь на то, что инициатором и исполнителем установки доски была общественная организация “Харьковский клуб “Генерал“, однако местные власти давали согласие на ее размещение.

Напомним, 4 ноября в Харькове открыли мемориальную доску почетному гражданину города и области бывшему генерал-майору КГБ банкиру Юрию Шрамко. Доску открыли на доме, в котором Шрамко жил с 2001 по 2009 годы.

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Теги: Памятная доска, декоммунизация, генерал, КГБ, Харьков, Национальный корпус
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Комментариев (13)
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Da-Gabon    07.11.2019, 19:37
Оценка:  +1
Da-Gabon
Пля, нация! Ни работать на родине, ни воевать за родину: одни треши.
Boxerogos-    07.11.2019, 19:26
Оценка:  -2
Boxerogos-
Сколько ещё совковвх пыдоров в стране! Доску кгбистусраному повесить...ну ладно если бы был артист или поэт...а так чмо нквдшное!
Зорян_и_Шкиряк    07.11.2019, 19:27
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Идите наxyй, вафлодонт.
Boxerogos-    07.11.2019, 19:28
Оценка:  -1
Boxerogos-
Не могу, там твоё место пожизненно?)))
Зорян_и_Шкиряк    07.11.2019, 19:31
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Кстати! Ваше замечание о поэтах и т.д. можно подкрепить недавней статьёй о войне против "Смешариков". Читали давеча? Что скажете?
Boxerogos-    07.11.2019, 19:33
Оценка:  -1
Boxerogos-
Скажу одно, иди соси xyй, пыдор пукиносос,, .и спасай свою Соссии, где вармии все друг друга трахают в сраку)))
Зорян_и_Шкиряк    07.11.2019, 19:34
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Как я вижу, с аргументами у Вас туговато! ))) Да, дружок, тут гранату в оппонента не метнёшь! Тут соображать надо!
Boxerogos-    07.11.2019, 19:39
Оценка:  0
Boxerogos-
Какие аргументы? Дебил! В 2019 году вУраине вешать доску какому та генералу КГБ ссср? Ты болен педик!)?))
Антибес    07.11.2019, 19:22
Оценка:  +1
Антибес
Памятные доски в нашей охреНэньке можно устанавливать только офицерам СС,что недавно и было сделано в Калуше.Или в Калоше. :-)
Boxerogos-    07.11.2019, 19:27
Оценка:  -1
Boxerogos-
Эту доску кгбисту надо забить тебе в очко, пыдору ватному, там ей как нэраз место)))
МСергей    07.11.2019, 19:15
Оценка:  +1
МСергей
"По нашему мнению, это преступление" - решение суда есть?
Зорян_и_Шкиряк    07.11.2019, 19:27
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну что Вы!.. Достаточно ИХ мнения!
Boxerogos-    07.11.2019, 19:28
Оценка:  -1
Boxerogos-
А вот твоё мнения педика из Соссии всем покую)))
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