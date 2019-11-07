В Харькове демонтировали памятную доску генералу КГБ

Недавно установленную доску, нарушающую закон, аккуратно сняли и отнесли в мэрию.

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Представители общественной организации “Национальные дружины“ демонтировали мемориальную доску генерал-майору КГБ Юрию Шрамко, которую повесили 4 ноября на одном из жилых домов в центре Харькова. Об этом сообщает “Укринформ“ со ссылкой на председателя областной организации политической партии “Национальный корпус“ Константина Немичева.

Табличку демонтировали представители общественной организации “Национальные дружины“ и вернули людям, ответственным за ее появление, – отнесли в городской совет Харькова. По нашему мнению, это преступление. Несмотря на закон о декоммунизации, они установили доску в память об откровенном преступнике. Мы ее вернули. Если доску снова установят, будем действовать другими методами – во второй раз относить в горсовет не будем, - заявил Немичев.

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В пресс-службе мэрии отказались комментировать инцидент, ссылаясь на то, что инициатором и исполнителем установки доски была общественная организация “Харьковский клуб “Генерал“, однако местные власти давали согласие на ее размещение.

Напомним, 4 ноября в Харькове открыли мемориальную доску почетному гражданину города и области бывшему генерал-майору КГБ банкиру Юрию Шрамко. Доску открыли на доме, в котором Шрамко жил с 2001 по 2009 годы.

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