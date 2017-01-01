Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона

Канцлер Германии и генсек Альянса не согласились со словами французкого лидера о "смети мозга НАТО".

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции Эманнуэля Макрона, озвученной в адрес НАТО. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, передает Reuters.

По ее словам, французский лидер использовал "резкие слова", когда описывал, что НАТО переживает "смерть мозга".

"НАТО остается основой нашей безопасности", - сказала Меркель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.

"Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем альянсе. Мы согласны с тем, что сильный НАТО необходим для мира и безопасности в Европе, и что мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным", — написал он в Twitter.

Always a pleasure to meet with Chancellor Angela Merkel. #Germany plays a leading role in our Alliance. We agree that a strong #NATO is essential for peace and security in Europe, and that we must continue to invest to keep NATO strong. pic.twitter.com/xti2T7xJ8Y — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 7 ноября 2019 г.

Ранее президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО . Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

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