Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции Эманнуэля Макрона, озвученной в адрес НАТО. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, передает Reuters.
По ее словам, французский лидер использовал "резкие слова", когда описывал, что НАТО переживает "смерть мозга".
"НАТО остается основой нашей безопасности", - сказала Меркель.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.
"Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем альянсе. Мы согласны с тем, что сильный НАТО необходим для мира и безопасности в Европе, и что мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным", — написал он в Twitter.
Always a pleasure to meet with Chancellor Angela Merkel. #Germany plays a leading role in our Alliance. We agree that a strong #NATO is essential for peace and security in Europe, and that we must continue to invest to keep NATO strong. pic.twitter.com/xti2T7xJ8Y— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 7 ноября 2019 г.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet