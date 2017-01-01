Зеленский прокомментировал "позорные смски" в Раде

Президент записал новый видеоблог за рулем электромобиля Tesla, в котором вспомнил о "слугах народа".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переписку нардепа от Слуги народа Богдана Яременко с проституткой во время заседания Верховной Рады. Эту ситуацию он вспомнил в видеоблоге за рулем автомобиля Tesla Откровенно с Президентом.

"Мы очень внимательно, и я лично, мы внимательно следим за статистикой. Не только там какие-то такие ну, скажем так, позорные смски – они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я сейчас очень рад, что пока это только слухи", - заявил президент.

Зеленский добавил, что есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы.

"Хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, когда обсуждаются законопроекты в комитетах – там, пожалуйста, споры, но не выносите их, пожалуйста, на заседания ВР. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии Слуга Народа за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем", - отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу.

По его словам, "простые люди" во фракции, хоть и допускают ошибки, однако являются представителями разных слоев населения.

"Я понимаю нашего главу фракции. Давиду сложно. И замам сложно. Потому что такой партии никогда не было. 254 человека - они разные. Есть те, кто знает все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: фермеры или с предприятий. Простые. Они, извините на таком слове, долго въезжают. Поэтому есть ошибки. Они показывают отношение того или иного класса, и показывают тебе, где ошибки, потому что представляют разные слои общества с разной ментальностью и заработком. Поэтому, пока в Верховной раде у нас демократия, но пока", - сообщил Зеленский.

Напомним, журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

В результате Яременко принес извинения "от жены и детей до фракции и президента".

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