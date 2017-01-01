Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эскалация в зоне ООС: есть жертвы, четверо раненых

Комментариев: 0
Сепаратисты за день 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военный погиб, еще четверо ранены.
Из-за обстрелов в Донбассе погиб боец, еще четверо ранены
Из-за обстрелов в Донбассе погиб боец, еще четверо ранены
facebook.com/pressjfo.news

В течение суток сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, за сутки 6 ноября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Четыре бойца получили ранения.

На Донбассе ранены четверо военных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь