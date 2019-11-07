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Институт нацпамяти Польши поедет искать захоронения в Украине

Комментариев: 1
Начало поисковых работ в двух местах захоронения солдат Войска польского, погибших в 1939 году под Львовом, назначили на ноябрь.
ИНП Польши уже в ноябре поедет искать захоронения под Львовом
ИНП Польши уже в ноябре поедет искать захоронения под Львовом
Украинская правда

Специалисты Института национальной памяти (ИНП) Польши планируют уже в ноябре этого года начать поиски останков польских солдат в Украине. Археологи и антропологи из Польши будут работать в местах захоронения защитников Львова, погибших в сентябре 1939 года. Об этом сообщает Польское радио.

Поиски анонсировала вице-директор Бюро поисков и идентификации ИНП Польши Анна Шеленг, комментируя вопрос согласия Украины на начало поисковых работ в двух местах захоронения солдат Войска польского, погибших в 1939 году под Львовом. О согласии украинской стороны проинформировал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

По словам Анны Шеленг, два места, куда могут уже беспрепятственно поехать польские специалисты - это два микрорайона Львова, Збоища и Голоско. В 1939 году там проходили бои польских солдат с немецким вермахтом.

"На Голоско есть могила, обнаруженная в предыдущие годы работниками бывшего Совета охраны памяти, борьбы и мученичества. Там есть могилы примерно 120 солдат, которые нужно эксгумировать, однако проводить эти работы в этом году, в связи с их объемами и осенне-зимними условиями, уже слишком поздно. Зато еще в ноябре мы хотим провести обзорные работы в Збоищах, которые заключаться в размещении и демаркации границ могил, где также похоронены солдаты, погибшие в сентябре 1939-го", - сказала Шеленг.

Она выразила надежду, что специалисты ИНП Польши смогут начать работы на территории Украины уже в ближайшие недели.

Напомним, 27 сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

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Теги: Украина, Польша, Львов, захоронение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    07.11.2019, 19:49
Оценка:  +1
Rangol
Украинские фашисты нацисты шухевичи хуевичи бандеровцы совершали преступления в Европе против человечности с 1939 года, а в Африке вместе с Муссолине с 1935 года. Нет им пощады
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