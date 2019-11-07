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Зеленский рассказал, как сложно быть президентом

Комментариев: 9
Новая работа у Зеленского отнимает все силы и время, а к концу вечера он, по его словам, "превращается в организм".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за изнурительной работы президента в конце вечера он из человека превращается в организм. Соответствующее видео, записанное за рулем Tesla, он опубликовал в четверг, 7 ноября.

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реально жизнь очень сложная, очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. В конце вечера с человека превращаешься в какой организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда о чем говорит семья", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что его работа утомительна не только для него, но и для семьи, но при этом добавил, что не собирается отказываться от нее.

Также глава государства, разъезжая по Киеву, рассказал о сложностях "быстрых посадок" и разведении сил на Донбассе. Кроме того, он прокомментировал работу Раду и ""позорные смски" депутатов.

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Теги: президент, видео, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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bertal    07.11.2019, 20:38
Оценка:  -2
bertal
В чем проблема?-трудно? Иди в ВК дальше клоуном работать или Коломоше не можешь перечить и в єтом проблема?
ВосставшийИзБана    07.11.2019, 20:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ой! Щас заплачу! Бедный, несчастный. Кто же тебя туда гнал? Скажи сразу и прямо, что ты по глупости не за свое дело взялся.
eddgek    07.11.2019, 20:19
Оценка:  +1
eddgek
РЖУНЕМАГУ лет 20-ть с них ржАЛ, а теперь сам попал туда на "хайпе" теперь ЖРИ (каку) зелёная чебурашка, ЕСЛИ НА ШУТА , КЛОУНА , КОМИКА И др, НАДЕТЬ КОРОНУ, ОН ВСЁ РАВНО НЕ БУДЕТ КОРОЛЁМ, где-то так..///\\\
fire_fly    07.11.2019, 20:10
Оценка:  +2
fire_fly
Ну не знаю)))
Наш Темнейший никогда не жаловался, а Ваш гетьман - раскис на "второй недели" и слюньки распустил ))
Путин_xyйло    07.11.2019, 20:04
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Отставка ему в помощь!
Boxerogos-    07.11.2019, 19:56
Оценка:  -1
Boxerogos-
Конечно клоуном быть легко! Всех абсирать со сцены и бабки за это получать))
Путин_xyйло    07.11.2019, 20:04
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Он и сейчас играет роль, а не работает!
Boxerogos-    07.11.2019, 20:07
Оценка:  0
Boxerogos-
Ну сейчас хоть пол страны над ним самим ржёт, как над дурашкой)))
eddgek    07.11.2019, 20:20
Оценка:  +2
eddgek
Он не дурашка он ЛОХ,,,
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