Зеленский рассказал, как сложно быть президентом

Новая работа у Зеленского отнимает все силы и время, а к концу вечера он, по его словам, "превращается в организм".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за изнурительной работы президента в конце вечера он из человека превращается в организм. Соответствующее видео, записанное за рулем Tesla, он опубликовал в четверг, 7 ноября.

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реально жизнь очень сложная, очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. В конце вечера с человека превращаешься в какой организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда о чем говорит семья", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что его работа утомительна не только для него, но и для семьи, но при этом добавил, что не собирается отказываться от нее.

Также глава государства, разъезжая по Киеву, рассказал о сложностях "быстрых посадок" и разведении сил на Донбассе. Кроме того, он прокомментировал работу Раду и ""позорные смски" депутатов.

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