Зеленский анонсировал увольнения в Кабмине

Министры имеют срок до конца года. С теми, кто не справится, Зеленский пообещал "попрощаться".

Президент Владимир Зеленский обещает до конца текущего года "сделать кадровые выводы" по министрам Кабинета министров. Об этом он сообщил во время своего видео за рулем автомобиля Tesla, которое было обнародовано в четверг, 7 ноября.

Президент отметил, что правительству тяжело, а также подчеркнул, что такого молодого правительства никогда не было в Украине.

"Здесь тоже есть плюсы и минусы. Нет коррумпированного опыта – и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка – да, это риск, но это большой плюс", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, он пообещал попрощаться с теми, кто не справится.

"Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться", - сказал президент.

Также глава государства, разъезжая по Киеву, рассказал о сложностях "быстрых посадок" и разведении сил на Донбассе. Кроме того, он прокомментировал работу Раду и ""позорные смски" депутатов. А в конце видео рассказал, что не может привыкнуть к работе президента.

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