Зеленский назначил главу СБУ Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 ноября.
"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №822/2019.
Ранее сегодня Зеленский назначил глав СБУ в шести областях. Зеленский также назачил начальника департамента охраны гостайны и лицензирования спецслужбы.
Напомним, что ранее Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ. Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы стал Роман Семенченко, много лет работавший в СБУ.
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