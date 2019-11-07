Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский назначил главу СБУ Крыма

Комментариев: 2
Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
Соответствующий указ был обнародован 7 ноября
Соответствующий указ был обнародован 7 ноября
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 ноября.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №822/2019.

Ранее сегодня Зеленский назначил глав СБУ в шести областях. Зеленский также назачил начальника департамента охраны гостайны и лицензирования спецслужбы.

Напомним, что ранее Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ. Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы стал Роман Семенченко, много лет работавший в СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, СБУ, назначение, Владимир Зеленский, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    07.11.2019, 22:11
Оценка:  +2
ira0957
Стала известна цена билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Стоимость билетов на поезда из Москвы в Симферополь будет начинаться от 2966 рублей, а из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
ira0957    07.11.2019, 22:09
Оценка:  +3
ira0957
День седьмое ноября- красный день календаря!
Посмотри в свое окно, все на улице красно,
Вьются флаги у ворот, пламенем пылая,
Видишь, музыка идет там, где шли трамваи!
Весь народ: и стар, и мал, празднует свободу,
И летит мой красный шар, прямо к небосводу
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь