Одесский бизнесмен отсудил у правоохранителей 200 тысяч

Суд обязал государство выплатить предпринимателю компенсацию за материальный и моральный ущерб.

Киевский районный суд Одессы обязал правоохранителей выплатить предпринимателю более 200 тысяч гривен ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на данные суда.

Отмечается, что бизнесмен выиграл дело о возмещении материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры.

В частности, истец обратился в суд с иском к Государственной казначейской службе Украины, Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и прокуратуре Одесской области. Он отметил, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности ему был причинен материальный и моральный ущерб.

В суде пояснили, что 22 мая 2018 года приговором Киевского райсуда предприниматель был признан невиновным в совершении преступления и оправдан за недоказанностью предъявленного обвинения. В ноябре 2018 коллегия судей Апелляционного суда Одесской области приговор оставила без изменений. Истец ссылался на то, что в результате незаконных действий ответчиков он в течение 1 года и 2 месяцев незаконно привлекался к уголовной ответственности. Это привело к тому, что он был лишен возможности свободно выезжать с постоянного места жительства, его репутации как бизнесмена был нанесен урон. Кроме того, действия ответчиков привели к душевным страданиям его семьи.

Суд, исследовав материалы дела, частично удовлетворил исковые требования предпринимателя. В частности, решил взыскать с Государственной казначейской службы Украины в пользу истца: морального вреда - 100 тысяч гривен, материального ущерба - 110 тысяч гривен, расходов на юридическую помощь – 12,6 тысячи гривен.

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