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Одесский бизнесмен отсудил у правоохранителей 200 тысяч

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Суд обязал государство выплатить предпринимателю компенсацию за материальный и моральный ущерб.
Суд обязал выплатить бизнесмену 200 тысяч гривен
Суд обязал выплатить бизнесмену 200 тысяч гривен
antikor.zp.ua

Киевский районный суд Одессы обязал правоохранителей выплатить предпринимателю более 200 тысяч гривен ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на данные суда.

Отмечается, что бизнесмен выиграл дело о возмещении материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры.

В частности, истец обратился в суд с иском к Государственной казначейской службе Украины, Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и прокуратуре Одесской области. Он отметил, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности ему был причинен материальный и моральный ущерб.

В суде пояснили, что 22 мая 2018 года приговором Киевского райсуда предприниматель был признан невиновным в совершении преступления и оправдан за недоказанностью предъявленного обвинения. В ноябре 2018 коллегия судей Апелляционного суда Одесской области приговор оставила без изменений. Истец ссылался на то, что в результате незаконных действий ответчиков он в течение 1 года и 2 месяцев незаконно привлекался к уголовной ответственности. Это привело к тому, что он был лишен возможности свободно выезжать с постоянного места жительства, его репутации как бизнесмена был нанесен урон. Кроме того, действия ответчиков привели к душевным страданиям его семьи.

Суд, исследовав материалы дела, частично удовлетворил исковые требования предпринимателя. В частности, решил взыскать с Государственной казначейской службы Украины в пользу истца: морального вреда - 100 тысяч гривен, материального ущерба - 110 тысяч гривен, расходов на юридическую помощь – 12,6 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что американец отсудил у любовника жены $750 тысяч. Мужчина воспользовался законом о вмешательстве в брачные отношения, который отменен в большинстве штатов.

А в Закарпатской области водитель отсудил у дорожников 11 тысяч гривен за пробитое колесо.

 

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Теги: суд, Одесса, компенсация, бизнесмен
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Источник: korrespondent.net

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