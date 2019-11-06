Шоумен Молочный рассказал о "толпах фашистов" в Киеве

Украинский артист, который после Революции достоинства переехал жить в Россию, выразил надежду, что украинская столица, "как и семьдесят шесть лет назад будет очищена от фашистской нечисти".

Украинский артист, сопродюсер скетч-шоу Файна Юкрайна Андрей Молочный заявил, что по Киеву толпами ходят фашисты. Соответствующее сообщение появилось на неофициальной странице Молочного в Instagram в среду, 6 ноября.

Хотя страница не имеет официального подтверждения, на нее подписаны 300 тысяч человек, среди которых и звезды шоу-бизнеса.

Молочный в сообщении выражает надежду, что "Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей" и что памятники Второй мировой войны перестанут порочить.

"Еще пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину", – говорится в заявлении.

Кроме этого, Молочный заявляет, что в Киеве "на День Победы 9 мая молодежь оскорбляет ветеранов, а сотрудники полиции не только не пресекают такие действия, а сами способствуют этому, заставляют ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами".

Артист Молочный, который после Революции Достоинства переехал жить из Украины в Россию, затронул и тему российско-украинской войны.

"... Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас, перечитывая написанное, я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, который длился долгие годы..." – заявил Молочный.

Он также сообщил, что его прадед прошел всю войну в составе Первого Украинского фронта под командованием Николая Ватутина и Георгия Жукова. И теперь артист за эту память "будет держаться зубами".

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