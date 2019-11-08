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Итоги 7 ноября: Зеленский в Tesla и новый штамм ВИЧ

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Зеленский в Tesla рассказал о работе президента
Зеленский в Tesla рассказал о работе президента
скриншот из видео

Зеленский дал второе интервью в Tesla; обнаружен новый штамм ВИЧ. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Макрон заявил о “смерти мозга“ НАТО

Президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со “смертью мозга“.

“То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов“, - заявил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции, озвученной в адрес НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.

 

Зеленский записал новый ролик в Tesla

Президент Владимир Зеленский опубликовал уже второе интервью, которое было записано за рулем автомобиля Tesla. Во время своего монолога президент ездит по Киеву, комментирует политические события в Украине и рассказывает о планах.

Суд арестовал нардепа Дубневича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 млн гривен залога.

 

Украина и США согласовали оборонное сотрудничество

Министерства обороны Украины и США подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Американцы отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины

 

Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) впервые за 19 лет выявили новый штамм ВИЧ – он является частью версии ВИЧ-1 группы М.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.

 

Суд разрешил ВИЧ-инфицированным украинцам усыновлять детей

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным пункт приказа Министерства здравоохранения, согласно которому ВИЧ-позитивные люди не имели права усыновлять детей. 
 

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Комментариев (1)
Real_B    08.11.2019, 08:46
Оценка:  0
Real_B
Зато у нас президент красивый. Нормальный сам себе мужик-кот.
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