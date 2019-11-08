Сутки в ООС: 20 обстрелов, у ВСУ потери

Сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

За сутки 7 ноября сепаратисты 20 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в пятницу, 8 ноября.

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За минувшие сутки один военный из состава Объединенных сил погиб, еще четверо получили ранения. Кроме других запрещенных Минскими соглашениями видом оружия, враг применял также противотанковые управляемые ракеты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили десять обстрелов: трижды у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами; три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Песков - из РПГ и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов; у Опытного - из СПГ; неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

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Также десять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; два раза у Южного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Хутора Свободного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что за сутки 6 ноября сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня: четыре военных из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Также сообщалось, что за сутки 5 ноября сепаратисты обстреляли украинские позиции семь раз, а затем они устроили 35-минутный обстрел Крымского. Потерь среди бойцов ВСУ не было.

Как сообщалось, в СНБО заявили, что "честные и порядочные" чиновники "ЛДНР" смогут остаться во власти и после деоккупации.

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