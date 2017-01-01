Первый помощник Зеленского тайно посетил Коломойского - СМИ

"Схемы" рассказали о тайном визите Сергея Шефира к олигарху.

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Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал киевский офис олигарха Игоря Коломойского, при этом приезжал туда поздно вечером и на служебном автомобиле Государственного управления делами.

Об этом говорится в расследовании программы “Схемы: коррупция в деталях“.

Как зафиксировали журналисты, поздно вечером 28 октября с паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами. Ранее “Схемы“ установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Зеленского и его многолетний бизнес-партнер и совладелец “Квартала 95“ Сергей Шефир.

Через час после этого офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

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В комментарии “Схемам“ Сергей Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался.

Шефир отметил, что был там по “делам студии “Квартал 95“, а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского.

На вопрос журналистов, общается ли он с Коломойским, Шефир ответил утвердительно.

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“Он - акционер канала, на который поставляет продукцию студи “Квартал 95“. Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные“, - пояснил Шефир.

Позже он все же признал, что в тот вечер встречался в офисе в центре Киева именно с Игорем Коломойским.

Сам Коломойский, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефиру, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

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“Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, “привет-пока“. Он приезжал по вопросам “квартальным“. Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год“, - рассказал олигарх.

Как сообщалось 1 ноября, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.



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