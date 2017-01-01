Синоптики рассказали, какую погоду ждать 8 ноября

8 ноября в Украине в основном будет тепло и солнечно.

Только в западных областях ожидаются ливни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются обильные ливни. Между тем, воздух прогреется в пределах +10…+14 градусов по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. На термометре +10…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам напророчили яркое возвращение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +17 до +20 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +10…+13 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 8 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +17 градусов по Цельсию.

В столице 8 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +11…+13 градусов по Цельсию.

Напомним, Карпаты начало засыпать снегом. В четверг, 7 ноября, в Карпатах наблюдаются осадки в виде снега. Температура воздуха в регионе составляет около 0 градусов Цельсия.

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