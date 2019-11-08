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Разведение в Петровском: боевики и штаб ООС назвали разные даты

Комментариев: 1
Сепаратисты и штаб ООС говорят о разных датах разведения сил в Петровском. Штаб называет 8 ноября, тогда как сепаратисты говорят о 9 ноября.
Разведение сил в Петровском: сепаратисты и штаб ООС называют разные даты
Разведение сил в Петровском: сепаратисты и штаб ООС называют разные даты
Пресс-служба Минобороны

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Военные Объединенных сил запланировали отвод войск в Петровском на 8 ноября, но представители так называемой "ДНР" сообщили миссии ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск 9 ноября. Об этом со ссылкой на ресурсы сепаратистов "ДНР" сообщает Радио Свобода в пятницу, 8 ноября.

В так называемой "ДНР" утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

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Также боевики заявляют, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату. Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.

Напомним, Хомчак назвал точное время разведения сил на Донбассе. Разведение стартует завтра.

 

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Теги: донбасс, сепаратисты, разведение сил на Донбассе
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Комментариев (1)
Григорич    08.11.2019, 10:33
Оценка:  0
Григорич
каратели и ополчение, назвали разные даты...
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