Разведение в Петровском: боевики и штаб ООС назвали разные даты

Сепаратисты и штаб ООС говорят о разных датах разведения сил в Петровском. Штаб называет 8 ноября, тогда как сепаратисты говорят о 9 ноября.

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Военные Объединенных сил запланировали отвод войск в Петровском на 8 ноября, но представители так называемой "ДНР" сообщили миссии ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск 9 ноября. Об этом со ссылкой на ресурсы сепаратистов "ДНР" сообщает Радио Свобода в пятницу, 8 ноября.

В так называемой "ДНР" утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

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Также боевики заявляют, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату. Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.

Напомним, Хомчак назвал точное время разведения сил на Донбассе. Разведение стартует завтра.

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