В Кривом Роге мужчина обстрелял из ружья автомобиль

Криворожские оперативники с участием спецназа КОРД задержали мужчину, который обстрелял машину с водителем .

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге выпивший мужчина из ружья обстрелял автомобиль гражданина, после чего сбежал домой, где прятался от полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.

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В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что в Металлургическом районе города его автомобиль обстрелял неизвестный. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил более 20 выстрелов в автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что к совершению преступления может быть причастен 46-летний мужчина. Он сбежал с места преступления домой и забаррикадировался там. Территория домовладения охранялась 4 овчарками.

Чтобы задержать подозреваемого привлекли спецподразделение. Гражданина задержали и доставили в райотдел. Полицейские провели обыск на территории домовладения мужчины и изъяли ружье и патроны. Эти вещи направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное дело, руководствуясь частью 4 статьи 296 ККУ (хулиганство).

Гражданину грозит от 3 до 7 лет лишения свободы». – сказано в сообщении.

Как сообщалось 28 октября, в Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей.

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