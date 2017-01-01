В Кривом Роге мужчина обстрелял из ружья автомобиль
В Кривом Роге выпивший мужчина из ружья обстрелял автомобиль гражданина, после чего сбежал домой, где прятался от полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.
Читай также: На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 миллионов - СМИ
В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что в Металлургическом районе города его автомобиль обстрелял неизвестный. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил более 20 выстрелов в автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что к совершению преступления может быть причастен 46-летний мужчина. Он сбежал с места преступления домой и забаррикадировался там. Территория домовладения охранялась 4 овчарками.
Чтобы задержать подозреваемого привлекли спецподразделение. Гражданина задержали и доставили в райотдел. Полицейские провели обыск на территории домовладения мужчины и изъяли ружье и патроны. Эти вещи направили на экспертизу.
Следователи открыли уголовное дело, руководствуясь частью 4 статьи 296 ККУ (хулиганство).
Гражданину грозит от 3 до 7 лет лишения свободы». – сказано в сообщении.
Как сообщалось 28 октября, в Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram