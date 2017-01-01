Дубневич переписал бизнес на сына после получения подозрения, - САП

Компанией изначально владели сам Дубневич, его брат и племянник.

Народный депутат Ярослав Дубневич, которого подозревают в махинациях вокруг "Укрзалізниці" ну сумму свыше 93 млн грн, после объявления ему подозрения переписал одну из своих компаний на своего сына Юрия.

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Об этом заявил во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, сообщает Громадське.

Речь идет о компании "ООО "Агропромышленное предприятие "Львовское". Данное предприятие является учредителем корпорации КРТ, которая фигурирует в уголовном производстве против Дубневича. До 31 октября, когда Дубневичу огласили подозрение, компанией владели сам Дубневич, его брат и племянник.

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В СПа подозревают, что Дубневич таким образом хочет уберечь бизнес от вероятного ареста.

Сам нардеп заявил, что переоформление прошло очень давно потому, что "такие дела за день не делаются", а на предполагаемую дату переоформления у него есть алиби - он был в Раде.

Напомним, Дубневич заявил, что 100 млн грн для залога у него нет, где взять не знает. Дубневича подозревают в растрате имущества.

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