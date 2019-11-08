Телеканал Прямой разыграл “захват” студии в прямом эфире

Видео “перформанса” появилось в сети.

Вчера, 7 ноября, во время телетрансляции телеканала Прямой в студию ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя “захват” телеканала.

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Видео появилось в сети.

Сразу после того как силовики “ворвались” в студию канала ведущий Николай Вересень упал лицом в пол.

Стоять всем! Всем спокойно! Где (ведущий Николай, - ред.) Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Николай? Живой? - кричал один из так называемых “захватчиков”.

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Затем “силовики” сделали селфи с ведущим и покинули студию.

Во время так называемого “захвата” зрители прятались за декорациями, а гости сидели на своих местах.

Ведущий Николай Вересень сказал, что этим перфомансом хотели “довести до абсурда то, что происходит” (имелись в виду обыски у владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко, - ред.).

Напомним, у владельца телеканала Прямой Макеенко проходят обыски. Причины и обстоятельства пока неизвестны.

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