На взятке задержали главного юрисконсульта НБУ

Сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали еще одно должностное лицо Нацбанка на получении 15 000 долларов США за содействие в предоставлении лицензии на обмен валюты.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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В четвергу, 7 ноября 2019, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями СУГУ ЧП в г. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ были задержаны главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах.

Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору общества, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США.

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В ходе проведения контроля за совершением преступления должностное лицо Нацбанка, а также посредника задержали во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс. долларов США. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины. Неотложные следственные действия продолжаются.

Как сообщалось 27 сентября, руководство Пивденкомбанка присвоило $38 млн.

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