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Мама в 15: в Запорожье школьница родила двойню в свой день рождения

Комментариев: 2
Дети родились раньше срока.
Дети в тяжелом состоянии
Дети в тяжелом состоянии
Фейсбук Златы Некрасовой

В Запорожье 15-летняя девочка раньше срока родила двойню. Об этом сообщила волонтер Злата Некрасова на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что девочка родила в свой День рождения. На 33-й неделе беременности она родила двух мальчиков, весом около 1400 грамм. Сейчас малыши находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии. 

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Некрасова сообщила, что малышам нужно дорогостоящее лечение. Средств у молодой мамы нет, поэтому просят о помощи у всех неравнодушных.

Мальчиков ждет тяжелая борьба за жизнь. У одного из малышей обнаружена трещина в легком и гематомы, у второго - надрыв легких.

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Напомним, в Италии малыша с “синдромом вампира” оставили в больнице. Малышу всего 4 месяца. Мальчика назвали Джованино. Имя ему дали медики, которые ухаживают за ним с момента рождения в августе. Малыш не может находится на солнечном свете. 

 

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Теги: дети, Злата Некрасова, двойня, мама, подросток
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Комментариев (2)
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Антибес    08.11.2019, 11:13
Оценка:  -3
Антибес
С одной стороны,конечно печально что Олег Газманов скатился до того что начал петрушить без резины наших малолеток...Но с другой стороны,мы же в Европу стремимся.А там это в порядке вещей.
PINKIPAU    08.11.2019, 11:33
Оценка:  -3
PINKIPAU
Ему въезд в Украину запрещен. Так что не пизди, путинский сосун. Газманов этот трахает парней в Москве. Скоро доберется до Питера. Смотри блядь за своим очком, к нему спиной не поворачивайся)))).
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