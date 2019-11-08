Мама в 15: в Запорожье школьница родила двойню в свой день рождения

Дети родились раньше срока.

В Запорожье 15-летняя девочка раньше срока родила двойню. Об этом сообщила волонтер Злата Некрасова на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что девочка родила в свой День рождения. На 33-й неделе беременности она родила двух мальчиков, весом около 1400 грамм. Сейчас малыши находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии.

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Некрасова сообщила, что малышам нужно дорогостоящее лечение. Средств у молодой мамы нет, поэтому просят о помощи у всех неравнодушных.

Мальчиков ждет тяжелая борьба за жизнь. У одного из малышей обнаружена трещина в легком и гематомы, у второго - надрыв легких.

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Напомним, в Италии малыша с “синдромом вампира” оставили в больнице. Малышу всего 4 месяца. Мальчика назвали Джованино. Имя ему дали медики, которые ухаживают за ним с момента рождения в августе. Малыш не может находится на солнечном свете.

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