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Дубилет заявил, что ему нужна личная охрана

Комментариев: 4
Министр боится за свою безопасность.
Дубилет попросил охрану
Дубилет попросил охрану
Инстаграм Дмитрия Дубилета

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Министр Дмитрий Дубилет заявил, что ему требуется личная охрана из-за “двух зон напряжения вокруг него”. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Дубилет рассказал, что уже обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему личную охрану.

Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике, - написал министр.

Он добавил, что вокруг него сейчас появились “две зоны напряжения”, которые связаны напрямую с его должностью и профессиональной деятельностью.

Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения.

Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это — огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.

Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию.

Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное, - написал Дубилет.

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Напомним, Дубилет будет "огнеметом выжигать" очередную ненужную справку. В Кабмине хотят избавить украинцев от "согласия на обработку персональных данных".

 

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Теги: Дубилет, охрана, Кабмин, опасность
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    08.11.2019, 11:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да ты шо?! Слуге охрану давать? А остальные как живут без охраны?
amzyraa    08.11.2019, 11:51
Оценка:  +1
amzyraa
А эти типа цацы большие стали
korvin_ral    08.11.2019, 12:01
Оценка:  -2
korvin_ral
а) он не Слуга
б) текст хоть читал ?
ВосставшийИзБана    08.11.2019, 12:08
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А кто он?
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