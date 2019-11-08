Дубилет заявил, что ему нужна личная охрана
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Министр Дмитрий Дубилет заявил, что ему требуется личная охрана из-за “двух зон напряжения вокруг него”. Об этом он написал на свой странице в Facebook.
Дубилет рассказал, что уже обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему личную охрану.
Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике, - написал министр.
Он добавил, что вокруг него сейчас появились “две зоны напряжения”, которые связаны напрямую с его должностью и профессиональной деятельностью.
Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения.
Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это — огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.
Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию.
Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное, - написал Дубилет.
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Напомним, Дубилет будет "огнеметом выжигать" очередную ненужную справку. В Кабмине хотят избавить украинцев от "согласия на обработку персональных данных".
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б) текст хоть читал ?