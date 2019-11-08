В Ровно поджигатель автомобилей случайно поджег себя

Мужчина госпитализирован с сильными ожогами.

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В Ровно патрульные задержали поджигателя автомобилей, который вместе с чужим транспортным средством неосторожно поджог и себя самого. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал глава патрульной полиции Ровенской области Сергей Мерчук.

Все в Ровно слышали о любителях поджогов, которые отправляют ваши машины в ад, по чьему-то заказу или из-за собственной обиды. Так вот сегодня ночью у этого красного петушка что-то пошло не так, и он “вероятно“, как мы говорим, поджег не только машинку, но и себя. Убегал, но не получилось. Экипаж патрульных 4-й роты догнал и обнаружил у него явные признаки причастности к этому преступлению, - рассказал полицейский.

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Как сообщает пресс-служба ровенской полиции, задержанным оказался 33-летний житель областного центра. Около полуночи в ночь на пятницу он поджег на улице Евгения Коновальца автомобиль “Lexus RX 330“, который в итоге сильно обгорел.

Досталось и самому поджигателю. После задержания его госпитализировали в больницу, где диагностировали ожог пламенем обеих рук и левой ноги 1 и 2 степени – в целом обожжено 10% поверхности тела. Кроме того, по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на Одесчине сожгли авто чиновника таможни. Момент поджога автомобиля зафиксировала камера видеонаблюления.

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