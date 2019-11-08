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Задолжала коммуналку: Под Киевом женщина напала на полицейского

Комментариев: 2
Дело было открыто по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования" .
Задолжала коммуналку: Под Киевом женщина напала на полицейского
© facebook.com/pol.kyivregion
Фото 1/3
  • Хозяйка квартиры забрызгала правоохранителя из перцового баллончика
  • Хозяйка квартиры забрызгала правоохранителя из перцового баллончика
  • Хозяйка квартиры забрызгала правоохранителя из перцового баллончика
Задолжала коммуналку: Под Киевом женщина напала на полицейского
Хозяйка квартиры забрызгала правоохранителя из перцового баллончика
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В Богуславе Киевской области женщина, в доме которой проходил обыск по делу о хищении коммунальных ресурсов, напала на сотрудника полиции и забрызгала его из перцового баллончика.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

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"На территории одного из домовладений проходил санкционированный обыск в рамках уголовного производства по ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК. Обыск проходил при участии коммунальных служб. Внезапно хозяйка квартиры напала на полицейского с баллончиком "Кобра". В результате он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательных путей первой степени", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении, а нападающей будет объявлено подозрение.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось 7 ноября, киевлянин задолжал за коммуналку 1 млн грн и расстрелял соседей.

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Теги: коммуналка, полиция, нападение, баллоничик, Киевская область
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Комментариев (3)
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Woodbrother    08.11.2019, 12:25
Оценка:  0
Woodbrother
Клоун ЗЕ обещал резкое удешевление комуналки, но его избиратели этого чуда так и не дождались.
Антибес    08.11.2019, 11:50
Оценка:  -2
Антибес
Фы фсьо фрёти,ольгинские боты!Такое может быть только в Воронеже,Тамбове,Липецке,Саратове ...А у нас нет!После Пэрэмоги Мужского Достоинства мы все стали богатыми и счастливыми!!!Спасибо Майдану!!!)))))
Кайдаш    08.11.2019, 11:47
Оценка:  +1
Кайдаш
Задолжала (ЗА) коммуналку, или тырила ресурсы путём самовольного подключения? Это две большие разницы, и одна маленькая...
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