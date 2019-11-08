Задолжала коммуналку: Под Киевом женщина напала на полицейского

Дело было открыто по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования" .

В Богуславе Киевской области женщина, в доме которой проходил обыск по делу о хищении коммунальных ресурсов, напала на сотрудника полиции и забрызгала его из перцового баллончика.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

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"На территории одного из домовладений проходил санкционированный обыск в рамках уголовного производства по ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК. Обыск проходил при участии коммунальных служб. Внезапно хозяйка квартиры напала на полицейского с баллончиком "Кобра". В результате он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательных путей первой степени", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении, а нападающей будет объявлено подозрение.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось 7 ноября, киевлянин задолжал за коммуналку 1 млн грн и расстрелял соседей.

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