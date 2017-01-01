Новый избирательный процесс местных выборов в ОТО стартует 9 ноября

В этих выборах смогут принять участие более 55 тысяч избирателей.

В субботу, 9 ноября, в Украине начинается избирательный процесс первых местных выборов в шести объединенных территориальных общинах, которые должны состояться 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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"Завтра, 9 ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 6 объединенных территориальных общинах (ОТО) (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских ОТО) в 4 областях Украины (Днепропетровской, Львовской, Сумской, Черновицкой), которые назначены на 29 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 55,5 тысячи избирателей.

Напомним, 7 ноября ЦИК заявил об угрозе срыва выборов в некоторых ОТО.

Как сообщалось, заместитель председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрий Кириллов, которого расстреляли утром 18 сентября у здания поселкового совета, умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства. Преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным.



Позже стало известно, что убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х.

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