Из-за отсутствия реформ Украина превратилась в аутсайдера – Зеленский

Но страна всё еще имеет огромный потенциал, поэтому ее можно сравнить с необработанным алмазом.

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Из-за имитации реформ за 28 лет независимости Украина стала “экономическим андердогом“ (т.е. аутсайдером). Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время Киевского международного экономического форума 8 ноября. Видео опубликовано на станице Офиса президента в Facebook.

Новая украинская власть слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это добавляет нам адреналина, решимости и силы для мощного экономического прыжка, – сказал президент.

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По словам Зеленского, Украина должна провести очистку судебной системы, ввести равные правила для всех, продемонстрировать успех в борьбе с коррупцией, диджитализировать процессы, реформировать образование.

Зеленский сказал, что Украина – один из самых “интересных и привлекательных стартапов на планете Земля“. По его мнению, самым большим “сокровищем и капиталом“ Украины являются украинцы.

Инвестируйте в людей, инвестируйте в украинцев, инвестируйте в нашу молодежь, инвестируйте в украинские стартапы, малый и средний бизнес каждого украинца. И помните: сегодня Украина – это алмаз, который требует огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире, – сказал президент.

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Он добавил, что именно украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прообразы рентгена, крупнейший в мире самолет и присоединились к созданию PayPal и WhatsApp.

Президент заверил инвесторов, что гарантирует защиту “каждой копейки, вложенной в украинцев“.

Напомним, Зеленский в новом ролике рассказал о трудностях “быстрых посадок“. Глава государства, разъезжая по Киеву, рассказал об итогах первых месяцев на посту.

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