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Самый богатый человек Китая рассказал, что нужно развивать Украине

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Джек Ма отметил необходимость развития интернет-инфраструктуры и логистики для успешного развития Украины.
Основатель знаменитой Alibaba Group Джек Ма
Основатель знаменитой Alibaba Group Джек Ма
wikimedia.org

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Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли. Такое мнение высказал богатейший человек в Китае, основатель знаменитой Alibaba Group Джек Ма, выступая на инвестиционном форуме в Киеве 8 ноября, в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

Три вещи, которые Украине следовало бы развивать: интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И к тому же предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, у Украины появятся огромный потенциал в интернете, – сказал Ма.

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Китайский миллиардер отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить, – сказал он.

Выступление Джека Ма на экономическом форуме в Киеве 8 ноября (смотреть с 32-й минуты): 

Напомним, Зеленский назвал Украину экономическим аутсайдером. При этом страна всё еще имеет огромный потенциал, поэтому ее можно сравнить с необработанным алмазом.

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Теги: Джек Ма, Киев, форум, инфраструктура, интернет, Китай
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Комментариев (1)
Зарин_и_Зоман    08.11.2019, 12:24
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Украине надо развивать мозги и осваивать какой-нибудь язык вместо мовы. Лучше немецкий.
Пока Украина будет с мовой, никакого развития не будет из-за отупляющей фонетики этого языка.
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