В Кривом Роге мужчина угрожал взорвать гранату ради шутки

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В Кривом Роге неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что по улицам города гуляет неадекват, который собирается взорвать гранату. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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Полицейские оперативно прибыли к месту вызова и обнаружили 46-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Взрывчатки у нарушителя не было.

Более того, оказалось, что полицию вызвал сам нарушитель.Он сообщил полицейским, что это была шутка. Он просто хотел, чтоб на него обратили внимание.

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Копы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе).

Напомним, в Киеве школьник из-за скуки кинул гранату в классе. Инцидент произошел в одной из киевских школ на Троещине. К счастью граната оказалась учебной. На видео видно, как ученик сначала крутит гранату в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом он выкрикивает: “Ложись!“.

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