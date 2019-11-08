За Дубневича внесли 100 млн грн залога – адвокат

Несмотря на внесение залога, нардепа всё равно отправили в СИЗО.

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За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО. Об этом в комментарии “Украинской правде“ сообщил адвокат Дубневича Алексей Шевчук.

Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда, - заявил адвокат.

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По словам защитника, отправив нардепа в СИЗО, сотрудники НАБУ совершили серьезное преступление, потому что в суде им показали платежки о внесенном залоге. Тем не менее, они повезли Дубневича в СИЗО.

Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков, - сообщил Шевчук.

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По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И по состоянию на момент вынесения решения суда за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Адвокат также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже было подано заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в понедельник-вторник будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что народного депутата незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения – залога.

Напомним, в четверг, 7 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

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