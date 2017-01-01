Пасечник угрожает ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"
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Подконтрольное Кремлю “руководство“ “ЛНР“ грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения “министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР“.
Об этом российскому агентству ТАСС заявил так называемый “глава ДНР“ Леонид Пасечник.
Главарь “ЛНР“ считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.
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“Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведения на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР“, – сказал Пасечник.
Как сообщалось 6 октября, акции “Нет капитуляции“ прошли по всей стране и за рубежом.
На киевскую акцию “Нет капитуляции” на Майдан вышло 10 тысяч украинцев.
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