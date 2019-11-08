"Будет Майдан и я вернусь": Ляшко пригрозил Зеленскому
Глава Радикальной партии, которая не прошла в Верховную Раду по итогу парламентских выборов, Олег Ляшко публично пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Политик прокомментировал свое появление на телеканале Прямой, который ассоциируют с Петром Порошенко, а также возмутился разведением войск на Донбассе. По словам Ляшко, Зеленский провоцирует новый Майдан своим поведением и решениями.
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На видео запечатлен момент, когда Ляшко обещает ведущему Матвею Ганапольскому, который скучает за ним, что обязательно вернется в Раду и политику в целом.
Я вернусь, - сказал Ляшко.
Напомним, полиция расследует насилие в отношении нардепа. Полиция квалифицировала драку Ляшко и Геруса как угрозу или насилие в адрес государственного деятеля.
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