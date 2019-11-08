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"Будет Майдан и я вернусь": Ляшко пригрозил Зеленскому

Комментариев: 2
Ляшко пригрозил Зеленскому третьим Майданом.
Ляшко пригрозил Зеленскому
Ляшко пригрозил Зеленскому
facebook.com/O.Liashko

Глава Радикальной партии, которая не прошла в Верховную Раду по итогу парламентских выборов, Олег Ляшко публично пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик прокомментировал свое появление на телеканале Прямой, который ассоциируют с Петром Порошенко, а также возмутился разведением войск на Донбассе. По словам Ляшко, Зеленский провоцирует новый Майдан своим поведением и решениями.

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На видео запечатлен момент, когда Ляшко обещает ведущему Матвею Ганапольскому, который скучает за ним, что обязательно вернется в Раду и политику в целом.

Я вернусь, - сказал Ляшко.

Напомним, полиция расследует насилие в отношении нардепа. Полиция квалифицировала драку Ляшко и Геруса как угрозу или насилие в адрес государственного деятеля.

 

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Теги: Ляшко, Зеленский, видео, Прямой, Майдан
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf_uebok    08.11.2019, 13:48
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Был бы у тебя мозг, ты бы такое не п и з д е л, на мудан уже некому идти, всех буйных уже по срокам, один ты остался боевой петушок)))
Ortrun    08.11.2019, 13:37
Оценка:  +1
Ortrun
До Пиночета не дотягивает.
LERMI_    08.11.2019, 13:36
Оценка:  -5
LERMI_
Те, що буде новий Майдан (якщо зелені не самоусунуться або їх не усуне хтось інщий) 100 відсотків, але пі.дара цього навряд чи хтось буде ждати, хай їде до бориса
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