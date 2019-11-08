Александрийский патриарх признал ПЦУ

Православная церковь Украины признана второй по значимости православной церковью мира – Александрийской.

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В пятницу, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

Во время Божественной литургии звучит имя Блаженнейшего Митрополита Епифания, которое Патриарх лично провозглашает во время поминовения на Большом входе, - сообщил он.

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Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ.

Следует отметить, что Александрийская Церковь является второй старейшей православной церковью мира после Вселенского Патриархата. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

Имя Блаженнейшого Митрополита Епифания звучит на 45:52:

Напомним, РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви из-за ПЦУ. При этом общение “со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол“, продолжится.

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