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Александрийский патриарх признал ПЦУ

Комментариев: 3
Православная церковь Украины признана второй по значимости православной церковью мира – Александрийской.
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II
facebook.com/yevstr

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В пятницу, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

Во время Божественной литургии звучит имя Блаженнейшего Митрополита Епифания, которое Патриарх лично провозглашает во время поминовения на Большом входе, - сообщил он.

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Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ.

Следует отметить, что Александрийская Церковь является второй старейшей православной церковью мира после Вселенского Патриархата. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

 Имя Блаженнейшого Митрополита Епифания звучит на 45:52:

Напомним, РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви из-за ПЦУ. При этом общение “со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол“, продолжится.

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Теги: ПЦУ, Александрия, патриарх
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Комментариев (3)
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Woodbrother    08.11.2019, 13:39
Оценка:  0
Woodbrother
Процесс пошел ! Ура!
BROKER666    08.11.2019, 13:40
Оценка:  0
BROKER666
не пошёл а продолжается - он пошёл когда ПЦУ признала греческая православная церковь
BROKER666    08.11.2019, 13:35
Оценка:  0
BROKER666
вшивая ордынская быдл0хYйня, "чё там у х0хлов" второй пошёл? языки в ж0пы позасовывали?
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