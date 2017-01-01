Во Львовской области по городу бегал раненый лось

У животного была рана на шее.

С помощью лесников удалось спровадить лося в лес Скриншот из видео

В городе Сокаль Львовской области жители заметили на улице обессиленное животное с раной на шее.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сохатый забежал во двор местной жительницы, та вызвала полицию. Правоохранители и прохожие пытались прогнать лося, но еще больше напугали животное. Лось сначала упал со стены (улица имела несколько уровней), а потом еще раз, ударился о забор. И только с помощью лесников и охотников таки удалось спровадить лося в лес.

Как сообщалось 16 октября, в Рубежном на 40 минут блокировали дорогу, пока полицейские провожали лося.

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