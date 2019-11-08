В Харькове 23-летний парень подорвал себя гранатой

Пока правоохранители не могут сказать, при каких обстоятельствах случилась трагедия.

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В Харькове при невыясненных обстоятельствах от взрыва гранаты погиб 23-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в полицию около 8 утра в пятницу, 8 ноября. На указанный адрес по улице 23 августа выехала оперативная группа, которая обнаружила на балконе жилой многоэтажки тело 23-летнего мужчины. Полицейских вызвала бабушка погибшего.

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Указывается, что мужчина подорвал себя гранатой. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, но с пометкой “самоубийство“. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, в Кривом Роге мужчина угрожал взорвать гранату ради шутки. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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