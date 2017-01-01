Под Житомиром погиб ребенок: мать была безнадежно пьяна

По вине пьяной матери погиб маленький ребенок.

Один из малышей погиб скриншот из видео

В Житомирской области по неосторожности матери погиб маленький ребенок. По предварительной информации, женщина оставила что-то на плите и уснула.

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Об этом рассказали в ТСН.

Трагедия произошла в городе Романов Житомирской области. Первыми пожар увидели соседи. Они вызвали спасателей, а сами бросились на помощь. Неравнодушные люди вытащили из пылающего дома двух женщин. Они были без сознания.

К сожалению, соседи не смогли добраться к комнате, в которой находились дети.

Детей вытащили спасатели. Девочку доставили в больницу, а трехлетний малыш погиб на месте пожара.

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Оказалось, что накануне женщины выпивали алкогольные напитки. Вероятно, пьяная мать детей оставила на газовой плите кастрюлю и уснула. Она и стала очагом возгорания.

Планируется привлечь к ответственности работников соцслужб, которые не реагировали на жалобы соседей касательно неблагополучной семьи, в которой воспитывались двое детей.

Между кроватями на полу нашли одного ребенка, второй ребенок был под диваном. Предварительно: вероятная причина пожара - нарушение эксплуатации газовых приборов. Что-то стояло на плите, и оно загорелось, - рассказал начальник Романовского районного сектора ГСЧС в Житомирской области.

Напомним, в Одессе дети, играя с петардами, подожгли грузовик. К счастью, никто из людей не пострадал.

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