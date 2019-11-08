Разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября – ОБСЕ

Новую дату согласовала трехсторонняя контактная группа в Минске.

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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала решение о начале разведения сил и средств в Петровском 9 ноября. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет “Интерфакс-Украина“.

Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г, в 12:00 часов по Киевскому времени, - заявил он.

Напомним, ранее боевики и штаб ООС называли разные даты начала разведения в Петровском. Украинская сторона хотела начать разведение уже в полдень 8 ноября, тогда как сепаратисты говорили о 9 ноября.

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