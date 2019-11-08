Комитет Рады признал коррупционными два законопроекта

Законопроекты касаются референдумов.

Комитет рассмотрел два законопроекта о референдуме iportal.rada.gov.ua

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

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Сообщается, что речь идет о проектах законов №2182 "О всеукраинском референдуме" и №1123 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе".

Члены комитета признали коррупционными законопроекты: №№1093, 1099, 1126, 1123, 2133, 2182, 1211, 1096, 1097, 1098, - сообщили в пресс-службе Рады.

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Отмечается, что данные законопроекты не соответствуют антикоррупционному законодательству, поэтому на голосование их вносить не будут.

Напомним, Зеленский ветировал закон о проверках получателей субсидий. Законопроект направлен обратно в Верховную Раду на доработку.

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