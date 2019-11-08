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Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк

Комментариев: 4
Судья посчитал, что переименование улицы происходило с нарушениями.
Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк
Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк
depositphotos.com

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Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского окружного административного суда, которым переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк было признано незаконным. Об этом сообщает Единый контакт-центр Судебной власти.

Сообщается, что Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского головы Владимира Николаенко, и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая о признании противоправным решения о переименовании.

Судом объявлено вступительную и резолютивную части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения, - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк. Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что мэрия подаст апелляцию на решение Херсонского окружного суда.

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Теги: Гандзюк, Херсон, суд, улица, переименование
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    08.11.2019, 15:06
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВОТ ЕСЛИ БЫ В ЧЕСТЬ КАКОГО-НИБУДЬ ФАШИСТА , ОФИЦЕРА СС, ТОГДА ДА....
ТОГДА БЫ ПРОБЛЕМ НИКАКИХ НЕ ВОЗНИКЛО....
BладимирИльич    08.11.2019, 14:48
Оценка:  +2
BладимирИльич
Переименуйте лучше эту улицу в честь Педрилы Сахарного.
T-REX2    08.11.2019, 15:02
Оценка:  +2
T-REX2
Так сначала сдохнунь должен тварь.
Жиди-Крадуть    08.11.2019, 14:31
Оценка:  -1
Жиди-Крадуть
Напевно, хочуть називати в честь Коломойського
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