Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк

Судья посчитал, что переименование улицы происходило с нарушениями.

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Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского окружного административного суда, которым переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк было признано незаконным. Об этом сообщает Единый контакт-центр Судебной власти.

Сообщается, что Пятый апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского городского совета и Херсонского городского головы Владимира Николаенко, и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая о признании противоправным решения о переименовании.

Судом объявлено вступительную и резолютивную части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения, - говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк. Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что мэрия подаст апелляцию на решение Херсонского окружного суда.

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