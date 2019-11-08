Военкому Ялты сообщено о подозрении за принуждение крымчан служить в армии оккупанта

В течение 2015-2019 годов, оккупационная власть провела 9 незаконных призывов в ряды ВС РФ.

Призванных крымчан используют и для участия в военных операциях за пределами РФ EPA/UPG

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении “военному комиссару“ Ялты за принуждение крымчан служить в вооруженных силах России.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Читай также: В Крыму осудили 17 человек за уклонение от службы в армии РФ

“7 ноября 2019 года, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении бывшему заместителю Ялтинского городского военного комиссариата, а с 2015 года так называемому “военному комиссару Ялты Республики Крым“ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства-оккупанта)“, - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый будучи “военным комиссаром города Ялты Республики Крым“ и одновременно являясь “заместителем главы призывной комиссии“, осуществлял принудительный призыв гражданского населения временно оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Читай также: Хотели изнасиловать: Солдат РФ рассказал, почему убил 8 сослуживцев

В течение 2015-2019 годов, оккупационная власть провела 9 незаконных призывов в ряды ВС РФ, в ходе которых на срочную военную службу призвано около 19 000 гражданских жителей Крыма, которые, в том числе, используются для участия в военных операциях за пределами РФ.

“Сейчас идет очередная незаконная осенняя кампания. За “уклонение от службы“ оккупанты массово преследуют крымчан, в частности путем привлечения к ответственности по уголовному законодательству РФ, предусматривающей реальное лишение свободы“, - уточнил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

В прокуратуре отметили, что указанные действия оккупационных властей расследуются прокуратурой автономии, как серьезные нарушения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции (IV).

Как сообщалось 2 октября, за 5 лет в армию РФ призвали почти 19 тысяч крымчан.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram