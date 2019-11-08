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Госдеп ликвидирует должность спецпредставителя по Украине – СМИ

Комментариев: 2
Причиной этого стал панический страх американского истеблишмента перед Украиной.
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и президент Дональд Трамп
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и президент Дональд Трамп
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Государственный департамент США планирует ликвидировать должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Ожидается, что все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины.

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Как отмечается в статье американского издания, должность спецпредставителя по Украине была создана специально под Волкера, она была неоплачиваемой и он уделял этой работе только часть своего времени.

При этом указывается, что решение о ликвидации должности стало первым реальным сигналом о том, что последствия от процесса импичмента Трампа оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины, которая невольно оказалась в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа.

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Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней, и дали показания Конгрессу по делу об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Один из неназванных чиновников сказал, что Госдепартаменту будет “трудно найти хоть кого-то, кто согласится прикоснуться к этой работе даже трехметровой палкой“.

Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах, - сказал бывший чиновник США.

Напомним, в конце октября в США официально была запущена процедура импичмента Трампа. Ключевым обвинением против действующего президента стало его давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью дискредитации Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Этот скандал в Америке получил название Ukraine-Gate, что является отсылкой к самому знаменитому политическому скандалу в истории США, приведшему к отставке президента Ричарда Никсона – Watergate scandal (Уотергейтский скандал).

На фоне этого скандала в конце сентября Курт Волкер ушел с должности специального представителя США по Украине.

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Теги: Трамп, Волкер, США, импичмент, Госдеп
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    08.11.2019, 15:04
Оценка:  0
VSHIVANKA
УЖЕ И ХОЗЯЕВ ТОШНИТЬ НАЧАЛО.....
СУГС ??? ))))
КимЧенПых    08.11.2019, 14:59
Оценка:  +1
КимЧенПых
упс. зрада подкралась незаметно.
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