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Боевики сорвали разведение в Петровском, - штаб ООС

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Сепаратисты не сообщили о готовности к разведению.
Разведение сил сорвано
Разведение сил сорвано
facebook.com/pressjfo.news

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В штабе ООС объявили о срыве разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области по вине боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Враг сорвал разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского, - сказано в сообщении.

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В штабе ООС сообщили, что украинская сторона в лице МИД сообщила о готовности к разведению сил в Петровском. Оно было запланировано на 8 ноября в 12:00.

Между тем, боевики не сообщили ОБСЕ об аналогичной готовности.

Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности, - добавили в штабе ООС.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, что разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября. Новую дату согласовала трехсторонняя контактная группа в Минске.

 

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Теги: ООС, разведение сил, Петровское
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Комментариев (1)
Зелибоба    08.11.2019, 15:24
Оценка:  0
Зелибоба
Ну да, так я вам и поверил
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