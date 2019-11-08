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ГБР и Генпрокуратура допросили Саакашвили

Комментариев: 1
Политик дал показания как свидетель по делу о его незаконном выдворении из Украины в феврале 2018 года.
В Киеве допросили бывшего президента Грузии
В Киеве допросили бывшего президента Грузии
SaakashviliMikheil/Facebook

Госбюро расследований и Генеральная прокуратура допросили бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, который ранее в ответ на обвинения о ввозе "грузинских снайперов" во время Евромайдана назвал их происками российских спецслужб.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

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Он дал показания как свидетель по делу о его незаконном выдворении из Украины в феврале 2018 года. В рамках дела Печерский районный суд Киева 28 октября разрешил ГБР изъять в Офисе Президента копии указа Президента от 29 мая 2015 года "О принятии Саакашвили в гражданство Украины", а также указа о прекращении гражданства Украины ряда лиц и других документов.

Как сообщалось, военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины.

Как сообщалось 29 октября, Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым.

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Теги: ГБР, Генпрокуратура, допрос, Саакашвили
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Комментариев (1)
Woodbrother    08.11.2019, 15:46
Оценка:  +1
Woodbrother
Почему выдворение саакашвила было не законным ? Наоборот, все строго по закону. Получая гражданство он наврал в анкете с три короба. Его что, заставляли врать ? Конечно же нет. такк чем он недоволен ?
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