ГБР и Генпрокуратура допросили Саакашвили

Политик дал показания как свидетель по делу о его незаконном выдворении из Украины в феврале 2018 года.

Госбюро расследований и Генеральная прокуратура допросили бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, который ранее в ответ на обвинения о ввозе "грузинских снайперов" во время Евромайдана назвал их происками российских спецслужб.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

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Он дал показания как свидетель по делу о его незаконном выдворении из Украины в феврале 2018 года. В рамках дела Печерский районный суд Киева 28 октября разрешил ГБР изъять в Офисе Президента копии указа Президента от 29 мая 2015 года "О принятии Саакашвили в гражданство Украины", а также указа о прекращении гражданства Украины ряда лиц и других документов.

Как сообщалось, военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины.

Как сообщалось 29 октября, Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым.

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