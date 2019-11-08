ГБР и Генпрокуратура допросили Саакашвили
Госбюро расследований и Генеральная прокуратура допросили бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, который ранее в ответ на обвинения о ввозе "грузинских снайперов" во время Евромайдана назвал их происками российских спецслужб.
Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.
Читай также: Сайт президента Грузии взломали, разместив на главную Саакашвили: Подробности
Он дал показания как свидетель по делу о его незаконном выдворении из Украины в феврале 2018 года. В рамках дела Печерский районный суд Киева 28 октября разрешил ГБР изъять в Офисе Президента копии указа Президента от 29 мая 2015 года "О принятии Саакашвили в гражданство Украины", а также указа о прекращении гражданства Украины ряда лиц и других документов.
Как сообщалось, военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины.
Как сообщалось 29 октября, Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram