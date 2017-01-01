Под Кропивницким мать бросила 8 детей на две недели

Детей забрали из дома в районную детскую больницу. Они были грязные и голодные. Самому младшему ребенку лишь один год.

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В селе Осыковатое Кировоградской области восемь малолетних детей жили без еды в неотапливаемом доме почти две с половиной недели.

Об этом говорится в сюжете UA:Кропивницький, обнародованном накануне.

Отмечается, что в семье 12 детей, из которых 10 – несовершеннолетние. Старшие уже ездят на работу в Киев.

Соседи рассказали, что 37-летняя мать не заботится о детях, а отец семейства находится уже пять лет в местах лишения свободы. В школу дети ходят редко. Диpектоp школы Ольга Буpяк обратилась в полицию из-за того, что семь детей из этой семьи две недели не ходили в школу, а их мать не отвечала на звонки.

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Восьмерых детей забрали из дома в районную детскую больницу Кропивницкого. Они были грязные и голодные. Самому младшему ребенку лишь один год.

В полиции заявили, что на мать ждет наказание в виде административного взыскания. Также будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

Как сообщалось, в январе под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына.

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